Recibe esta notificación de InfoJobs a las 8 de la mañana y su sorpresa es mayúscula: los 'me gusta', por miles

Habilitar las notificaciones de algunas aplicaciones en el teléfono móvil es una tarea de riesgo. Muchas de ellas suelen lanzar avisos que acaban llamando la atención de sus usuarios.

Pero lo que le ha ocurrido a la usuaria @apreciemos con una notificación que ha recibido a las 8 de la mañana del portal de ofertas de empleo InfoJobs está siendo de lo más compartido de las últimas horas.

A la espera de que la aplicación le avisara de nuevas vacantes que se ajustasen a lo que está buscando, recibió un aviso de un perfil que estaba siendo muy buscado, aunque no se adecuara a su experiencia.

"InfoJobs, a las 8 de la mañana de un viernes: 'Hola a lo mejor te interesa esto basado en tus preferencias 💋💋 conductor de grúa", ha revelado la usuaria en un primer mensaje en la red social X.

En un segundo tuit, no ha dudado en aclarar que, además de no estar interesada, había un aspecto más que podría ser clave para no optar al puesto. "No tengo ni carnet de coche", ha explicado.

(no tengo ni carnet de coche) — maría miquel (@apreciemos) January 24, 2025

El mensaje suma más de 30.000 me gusta en cuestión de horas y ha provocado la reacción de decenas de usuarios.