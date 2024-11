Recriminan a este hombre que hable en español y no en catalán y él da una lección con su respuesta

El usuario de TikTok @misgo.cat, un joven africano que vive en Cataluña y que se dedica a publicar vídeos sobre su vida hablando catalán, ha contestado a una persona que había reaccionado a un vídeo suyo diciéndole que hablara en español.

"Hijo habla español que vienes de otros país y luego dicen que se meten contigo, ya tenemos suficientes con los catalanes, España una y no 51", le escribió este usuario acompañando el texto con banderas de España.

"Un facha me ha dicho hijo, hijo habla español. A mi los fachas me dicen 'Moritz, vete de España, fuera de España eres negro, inmigrantes, ayudas, etc'. Y ahora que he comenzado a hablar en catalán, me dicen tú eres español y no catalán", comienza respondiendo.

"Es como ahora si me queréis, ya tenemos suficiente de los catalanes y ahora vamos a tener un negro que también lo habla, que lo defiende. Mira el amarillo de los lazos, es bonito", remata.

Finalmente, acaba animando a todos los que no lo hablan fuera de casa por lo que le puedan decir a hacerlo.