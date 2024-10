Recuperan unas categóricas palabras del Gran Wyoming sobre Felipe González: 400.000 reproducciones

Unas palabras que El Gran Wyoming pronunció hace años sobre Felipe González, expresidente del Gobierno, se están compartiendo de forma masiva en los últimos días, después de que el exlíder del PSOE participase en El Foro La Toja junto a Mariano Rajoy.

"Yo recuerdo perfectamente cuando Felipe González dijo aquello de: 'Anguita y Aznar son la misma mierda'. Bueno, pues ahora resulta que el que va haciendo bolos con Aznar por escenarios, con hombres de Estado, expresidentes, referencias de la democracia son Felipe González y José María Aznar", dijo Wyoming.

"O sea que la misma mierda que Aznar no era precisamente Anguita. Sin embargo, la otra referencia como decíamos, su vida paralela, Felipe González, ya sabemos cómo ha terminado: siendo la mano derecha de uno de los hombres más ricos del mundo, que es Carlos Slim", prosiguió.

"Y paseando en yates y con puros del tamaño de una botella. Y sólo aparece casualmente y de vez en cuando para echar una mano a los hombres del poder", remató Wyoming en esas declaraciones que ha recuperado ahora el usuario de X @JanoNano11 y que en apenas cuatro días acumulan más de 400.000 reproducciones.

Precisamente ante preguntas de los periodistas, González ha negado también en La Toja haber escuchado los audios conocidos en los últimos días entre el rey emérito Juan Carlos I y la vedette Bárbara Rey. "No tengo ni idea de lo que hablan", ha asegurado.

"Yo no he oído ningún audio y menos de eso", ha aseverado de camino al coche que lo iba a recoger. En ese momento, y ante la insistencia de los periodistas respecto a una posible pago con fondos públicos a la artista, ha reiterado su negativa.

"¡Que no, que no! Que no tengo ni puta idea de lo que me habláis. No sé si me entendéis. Y ahora que oigo de que van, menos los oiré", ha asegurado.