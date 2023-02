Esta pizza de Mercadona se hace muy famosa en Twitter: de primeras no es fácil saber por qué

ir a la compra puede ser una aventura para muchas personas, sobre todo desde que en supermercados como Mercadona los nombres de los alimentos están en dos idiomas, normalmente en español y en portugués.

En las últimas horas se ha hecho muy viral una conversación entre dos amigos que hablaban de las bondades de una pizza de Hacendado, la marca blanca del gigante valenciano.

"Coge un colega hoy y me dice “Bro, la pizza de pollo frango del mercadona es lo máximo” le pregunto que coño es pollo frango, me dice que no lo sabe, me enseña la foto y es esto", ha contado un usuario de Twitter adjuntando una foto de la pizza en cuestión.

La confusión y el cachondeo viene porque "frango" no es ningún sabor ni ningún tipo de pizza, "frango" significa pollo en portugués.

El tuit en cuestión se ha convertido en todo un éxito en la red social del pájaro azul y lleva en menos de 24 horas más de 7.000 'me gusta', más de 700 compartidos entre retuits y citados y un alcance de más de medio millón de personas.

Hace unos días, Mercadona volvía a ser tendencia en Twitter por algo ajeno al supermercado después de que se hiciese también muy viral lo que una joven hace cada vez que va a la pescadería del gigante valenciano. "Decirme que no soy la única que va a Mercadona y se come el hielo", decía una joven un vídeo de Tiktok que llegó a todas las plataformas.