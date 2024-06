Reivindica esta presión social que viven las mujeres asistentes a los festivales de música

La creadora de contenido @totakeki ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok en el que ha reivindicado la presión que sufren las mujeres por ir guapas a todos los eventos, algo que no se espera con el mismo ahínco de los hombres.

"Último día de festival y este es mi outfit, full elegancia", ha comenzado el vídeo la influencer, quien ha mostrando su vestimenta, una sudadera y un pantalón corto de deporte, para asistir al último día del festival de música O Son Do Camiño, en Galicia.

"Vamos a abrir un melón, y es por qué a las tías se nos mete esa presión de que a cada evento que hay hay que ir preciosas. Pues no me da la gana. Quiero ir a un festival y quiero bailar, saltar, brincar y pasármelo bien, y si voy con un vestido de lentejuelas y flecos igual no me lo paso tan bien", ha manifestado la tiktoker.

En este sentido, la creadora de contenido ha criticado que las redes sociales te meten en la cabeza que las mujeres tienen que ir a cualquier evento "arregladas como si fueran a los premios Óscar".

"Si quieres ir así de locos, pero yo estoy hablando de la presión que se mete a la gente con que a un festival no puedes ir directamente como voy yo", ha censurado la tiktoker, en referencia a su indumentaria de chándal.

Además, ha subrayado que, en muchas ocasiones, ha recibido críticas por ir así vestida diciéndole que es "muy poco femenina", y ha asegurado que estos comentarios le dan igual, ya que ella va a "pasárselo bien" por encima de estar guapa.

"No quiero ser femenina, quiero ir con mi pantalón ancho, una sudadera y pasármelo bien en un festival, porque a eso voy: a pasármelo bien. De hecho iba a hacerme hoy un 'peinado de festival' y paso, que me lavé el pelo ayer y no quiero ponerle potingues", ha declarado la influencer.

Además, ha añadido que hay que tener en cuenta que "generalmente un festival es un barrizal", donde la ropa y las zapatillas acaban marrones y sucias. "Yo paso y voy a ir así, y me va a dar igual", ha afirmado.

"Chavalitas del mundo, lo primero y lo más importante es ser feliz, así que vístete como te de la gana y no caigas en esa presión", ha concluido la creadora de contenido, una reflexión que se ha llevado ya más de 318.200 visualizaciones y más de 26.100 me gustas.

En la sección de comentarios, la mayoría de los usuarios han coincidido con la opinión de la influencer, aunque también ha habido otros que no tanto, como la estilista Reichel Varona (@la.rizzxs), quien ha asegurado que también se puede ir "comodísima y monísima".