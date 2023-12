Rosa Villacastín no se puede contener y responde en tres pasos a Arturo Pérez-Reverte

Las palabras de Arturo Pérez-Reverte en El Hormiguero sobre Pedro Sánchez siguen trayendo cola varios días después. El escritor, que acudió a presentar su nuevo libro, no se dejó nada en el tintero y analizó con su habitual tono la actualidad política.

El escritor dijo que el presidente del Gobierno lo tiene "fascinado" porque es "un personaje profundamente amoral" y "verlo actuar para un novelista es impresionante".

Y añadió: "En una novela lo pondría de malo maquiavélico. Me tiene fascinado, el aplomo, el cinismo, el descaro... es que no hay un tío como él. Para bien o para mal, no lo sé, realmente soy un fan".

Pero, sin duda, la frase más polémica fue la de: "Es un pistolero, un asesino, un tipo que no repara en nada". De hecho, la periodista Rosa Villacastín se ha pronunciado al respecto y ha respondido al escritor en tres tuits.

"Esta mañana me he sentido mal después de leer los insultos de Pérez-Reverte al presidente del Gobierno, y me pregunto cómo hemos llegado a este punto. A Arturo le conozco desde que llegó al Diario Pueblo, le aprecio y le admiro, le gusta provocar pero no así", ha empezado diciendo.

Ha dicho Villacastín que "puede no gustarte un político, estar en las antípodas de lo que hace, pero llamarle asesino, eso es cruzar todas las líneas rojas": "Esta mañana una de VOX se ha dirigido a una del PSOE gesticulando como si tuviera una pistola y disparándola".

Por último ha comentado: "Alguien tiene que parar esta locura. Seguir echando fuego al odio es muy peligroso. Lo saben los líderes, pero siguen atizando. Hasta cuando señor Feijoo, Ayuso, Abascal….? Se puede discrepar, pero estos juegos se pueden volver en contra, y entonces?".