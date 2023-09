Rubiales habla de lo que hizo con Letizia en el palco y revela si ha vuelto a hablar con ella

Luis Rubiales ha roto su silencio poco después de anunciar su dimisión como presidente de la Real Federación Española de Fútbol en Talk TV, donde ha explicado cómo se siente después de todo lo que se ha formado con el beso no consentido que le dio a Jenni Hermoso en la final del mundial.

En una entrevista con Piers Morgan, el exdirigente ha dicho sobre la escena que ha dado la vuelta al mundo que sus intenciones "eran nobles y 100% no sexuales". "Fue un momento de felicidad, de fusión. La gente no tiene el contexto. Sin duda lo habría hecho también si la selección masculina hubiera ganado el Mundial. Está claro que me equivoqué y lo dije desde el principio. Me cogió en el aire y, al bajar, estábamos muy emocionados. No hubo intención ni connotación sexual, solo aprecio", ha comentado.

También ha hablado del gesto obsceno que tuvo en el palco justo después del pitido final cuando, delante de la reina Letizia y de la infanta Sofía, se llevó las manos a los testículos a modo de celebración.

Sobre esto ha dicho: "Este gesto me produce más verguenza. Estoy realmente avergonzado. No hay excusas. En España tenemos una expresión que significa 'ole tus huevos' u 'ole tus ovarios' y significa 'bravo, bien hecho'".

Ha reconocido Rubiales que no ha vuelto a hablar con la reina después de lo ocurrido: "Iba dirigida a Jorge Vilda, aún no he tenido la oportunidad de disculparme personalmente con la Reina".

Tampoco ha querido a entrar a valorar el debate que se ha formado tanto en España como en todo el mundo: "Esto no es un debate sobre hombres y mujeres, esto va sobre la verdad. No quiero catalogarlo y ni quiero más polémicas. Yo sé la verdad y estoy muy tranquilo con mi inocencia. He cometido un error y no voy a comentar lo que han dicho otros jugadores, entrenadores, Federaciones...".