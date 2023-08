Publican un nuevo vídeo del beso de Rubiales a Jenni Hermoso hecho desde la grada que arroja luz al tema

El pasado viernes, Luis Rubiales expuso en una comparecencia de prensa de la sede de la Real Federación Española de Fútbol cómo fue, según él, el momento de beso no consentido con la jugadora Jenni Hermoso durante la entrega de premios de la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

"En el momento en el que apareció Jenni, me levantó ella a mí del suelo, que casi nos caemos, y al dejarme en el suelo, nos abrazamos. Ella fue la que me acercó a su cuerpo. Nos abrazamos, le dije 'olvídate del penalti, has estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este Mundial'. Ella me contestó 'eres un crack'. Le dije '¿un piquito?' y ella me dijo: 'vale'", afirmó Rubiales ante otros miembros de la Federación.

Una explicación que la jugadora desmintió a través de un comunicado emitido por su sindicato: "Quiero aclarar, que tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y, por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho".

Ahora, ha salido a la luz un nuevo vídeo en la red social de Elon Musk grabado desde la grada del estadio donde muchos afirman que es Rubiales el que pega un salto cuando ve llegar a la jugadora del Pachuca mexicano.

"Aquí mejor imposible donde se puede ver que es el que salta encima de ella, ella en ningún momento hace movimiento para alzar un hombre más alto y pesado que ella", dice la persona que ha compartido el vídeo.