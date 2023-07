Rufián se pronuncia sobre uno de los momentos más comentados del debate y Matute pone la puntilla

Fue uno de los gestos más comentados del debate a siete de RTVE y este sábado los protagonistas, Gabriel Rufián y Oskar Matute, se han pronunciado sobre las imágenes que dejaron y se difundieron rápidamente en las redes.

Los siete portavoces parlamentarios protagonizaron este jueves un debate en el que participaron Patxi López (PSOE), Cuca Gamarra (PP), Iván Espinosa de los Monteros (Vox), Aina Vidal (Sumar), Aitor Esteban (PNV), Gabriel Rufián (Esquerra Republicana) y Óscar Matute (EH Bildu).

Antes del inicio del programa, durante el momento de la foto de familia, al diputado de ERC le tocaba posar al lado de Iván Espinosa de los Monteros y, al darse cuenta, intentó apartarse y que fuese Aitor Esteban el que quedase al lado del parlamentario de Vox.

Oskar Matute, sin embargo, se percató y acabó dando un toque en el brazo a Rufián, que volvió a su sitio y terminó posando finalmente al lado del portavoz de Vox.

"No coló eh,@OskarMatute", ha escrito Rufián este sábado en Twitter junto al vídeo del momento, un comentario con el que ha acumulado ya más de 4.000 me gusta. Y Matute va por el mismo camino con su respuesta, que acumula más de 2.000 me gusta: "Yo más no puedo hacer…🤷".

El portavoz de EH Bildu destacó en el debate por su respuesta a Iván Espinosa de los Monteros al hablar del asesinato de Miguel Ángel Blanco. "Dice el portavoz de Vox que todos sabíamos dónde nos encontramos esos días, y es verdad. Yo me encontraba en una vigilia en Ermua pidiendo la libertad de Miguel Ángel Blanco la noche previa a que le asesinaran. Yo no sé dónde no dónde estaba usted", dijo

El representante de Bildu afirmó que conoce muy bien "el componente emocional que ha vivido Ermua" y destacó que en ese municipio la segunda fuerza política es EH Bildu. "Debería saber ahora que ha viajado por el País Vasco que en Ermua la segunda fuerza es EH Bildu y la primera el PSOE y ustedes ni están ni se les espera", sentenció.