Saca un 0,60 en un examen y en la revisión pone contra las cuerdas al profesor: "Una norma puede salvarme la vida"

El creador de contenidos conocido por el nombre de Jimmy Elektron (@jimmyelektron) está estudiando en la universidad y como otros muchos universitarios españoles, muchas de las historias y vídeos que publica en las redes sociales en las que está presente, como por ejemplo TikTok, están basadas en anécdotas y situaciones que se viven día a día en el campus en el que estudia. En su última publicación, precisamente, explica cómo se las ha arreglado para poner contra las cuerdas a un profesor durante la revisión de un examen.

"Voy a ir a la revisión de un examen en el que he sacado un 0,6 y aunque parezca que no tiene mucho sentido, al parecer hay una norma de la Universidad que podría estar a punto de salvarme la vida", explica Elektron en los primeros doce segundos del vídeo mientras en la imagen se puede ver el extracto de un texto en el que se lee la norma a la que se ha referido en el inicio de su historia y que habría encontrado después de "informarse en los grupos de Whatsapp y en en Internet". "Un profesor tiene máximo 20 días

Según el extracto del texto de la norma de la que habla, "un profesor tiene máximo 20 días desde que se hace el examen hasta que te puede poner la nota. Si pasado este tiempo no te la ha dado, habla con la Delegación de Estudiantes para que le pongan solución de inmediato", dice la supuesta normativa para evitar que el suspenso aparezca en su expediente académico.

Por los tiempos sí tienen importancia en esta historia: "Mi profesor ha decidido darme ahora la nota de un examen que realicé hace más de tres meses. Vamos, que no me acuerdo ni de lo que puse", señala Elektron, que no tiene reparos en reconocer que aquel día la prueba no le había salido bien, aunque tampoco tan mal como para un 0,6 de nota.

"A veces es bueno saberse las normas para poder manipular y chantajear a las personas con éxito, y este es claramente el caso", dice mirando a cámara desde el interior de lo que parece un vehículo. "No me voy a sentir mala persona utilizando este recurso porque el profe me ha avisado ahora y la 'recu' es la semana que viene. Así que tendría que estudiar todo lo que ya no me acuerdo para la semana que viene. ¿Voy a ir a la revisión por un 0,6? ¡Obvio, microbio! Yo aquí dejándome la piel para sacar mi 0,6 y tú tardas tres meses en corregir mi examen", remata antes de despedirse del profesor y de sus seguidores.

Es posible que en futuras entregas conozcamos si finalmente Jimmy Elektron ha logrado evitar que el suspenso aparezca en su expediente y no perder la convocatoria de examen con la norma que ha encontrado y que también tiene una cláusula que no se ve en el cartel que muestra en el vídeo: "Teniendo en cuenta circunstancias especiales, el consejo de estudios puede establecer otros plazos".