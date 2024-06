Se acaban de casar y esto es lo que les pasa: un susto para no creer

El usuario de TikTok Michele Vecchiola (@michelevecchiola) ha subido a su cuenta de la red social un vídeo en el que se puede ver como dos recién casados se quedan encerrados en un ascensor junto a dos de sus amigos.

En el vídeo se puede ver como la chica está sentada en el suelo con el vestido de novia, junto a un amigo, mientras que el novio está de pie, junto a otro amigo, intentado contactar con una operadora a través del botón de emergencia del ascensor.

"Me he quedado encerrado con cuatro personas en un ascensor, me acabo de casar ahora mismo, estoy yo y mi novia encerrados en un ascensor con dos amigos", ha informado el recién casado a la operadora.

Aún así, la comunicación se complica, ya que hay algún fallo que hace que la trabajadora de emergencias no consiga escuchar bien al novio, por lo que no acaba de entender lo que le está diciendo.

Sin embargo, sorprendentemente las cuatro personas llevan muy bien la situación, riéndose ante la incomprensión de la mujer que tiene la llave para sacarles de allí y sin ponerse nerviosos por estar encerrados.

A duras penas, la trabajadora consigue entender que hay personas encerradas en el ascensor, aunque parece que no es capaz de escuchar la historia completa: "Un momentito, sólo entiendo que está encerrado", se puede oír.

Tras este "momentito" que hace estallar en risas a la novia ya a los dos amigos por lo surrealista de la situación, finalmente la puerta de acaba abriendo ante la alegría de los allí encerrados, que salen gritando: "Sí, sí, sí".