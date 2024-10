Se compra un robot aspirador y cada día "la lía parda", pero esta vez se lleva la palma

La usuaria de TikTok Shara López (@zazlopez) no se ha comprado un gato, pero seguro que diría que sí tiene algo muy parecido. Prácticamente igual de independiente y con mala leche, un robot aspirador, los que se conocen por el nombre de la marca, 'Roomba'.

"No hay día que llegue a casa sin que haya decidido liarla parda", ha afirmado al principio del vídeo, que ha acumulado casi medio millón de visualizaciones y más de 3.000 'me gusta'.

Antes de salir de casa, activó el robot aspirador, pero al volver, no lo encontraba en ningún lado. "Vamos de expedición, ¿dónde estás, cariño mío?", le ha preguntado como si fuera un miembro más de la familia. Con ironía, ha dejado caer que se "ha cogido la maleta y se ha ido de casa".

Casi un minuto después la ha encontrado en el baño subido encima de una báscula. "¿Me estás diciendo que ha intentado llevarse la báscula? ¡Vuelve a tu sitio!", ha expresado, siendo una liada más del robot aspirador.

"Decidme que no soy la única que le ha puesto un nombre", ha respondido la usuaria @lileli. No lo ha sido, pues ha sido la respuesta con más comentarios. Ha habido muchos comentarios irónicos: "Eso es que no la sacas lo suficiente, necesitas un adiestrador".

"Es como tener un gato rebelde", ironiza la usuaria Verónica. "Totalmente, tengo que tener cuidado con ella. No puedes dejar nada a la vista, ya se ha comido un boli y una fregona, o parte de ella", ha respondido Shara.