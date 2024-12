Se queda alucinado con lo que ha encontrado en un Mercadona: "Es la primera vez que veo algo así"

Un nuevo producto que Mercadona ha puesto en la venta en sus supermercados de Canarias ha sorprendido a más de uno en aquella zona (y también en la Península).

La novedad la ha subido a TikTok y a X el usuario @jorgeblublu555, quien anuncia: "Miren esta novedad que ha llegado hoy al Mercadona en Canarias. Han traído papas arrugadas con mojo ya envasadas y listas para calentar al microondas".

"Me las he llevado a casa para probarlas. Es la primera vez que veo algo así. El pack trae las papitas arrugadas y el mojo rojo. Microondas dos minutos y ya están listas para consumir", explica.

"Ahora le voy a poner el mojo rojo por encima. Para mi gusto podría traer más, pero bueno. Para salir del paso están bien, el mojo no pica y las papas están bien hechas. Yo las prefiero caseras, pero he de decir que están ricas", señala.

En los comentarios, hay una reacción que predomina. "Si no pica el mojo no es mojo, eso no sirve, nada como las papas amarillas", dice un usuario. Y otro, en la misma línea: "Si no pican NO es mojo".