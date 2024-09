Se queda flipando con lo que le ha hecho una trabajadora de Lidl en Polonia

El creador de contenido Carlos, conocido en TikTok como @yosoypolonia, publica vídeos cuyo contenido está basado en Polonia, país en el que actualmente reside. Aunque en muchos habla sobre curiosidades del país, su cultura, comida y el día a día de su vida, esta vez ha hablado sobre lo que le ha ocurrido en un Lidl polaco.

"Yo alucino con la atención al cliente que hay aquí en Polonia, no os vais a creer lo que me ha pasado", ha advertido al principio del vídeo, que ha acumulado más de 34.000 visualizaciones y cientos de 'me gusta' que no dejan de multiplicarse.

Cuando ya se encontraba dentro y mirando productos, había colocado el carro de lado para verlos mejor. Resultó que una mujer hizo lo mismo que él. Junto a ellos había una trabajadora del supermercado que, según cuenta, de repente cogió los carritos y los empujó con fuerza.

Sumado a ello, insinuó decir "kurwa", un insulto en el idioma polaco. "Yo alucino con esta gente, están trabajando de atención al cliente, tratando todos los días con gente y vienen con esta actitud", ha confesado.

Aun así, ha dicho que entiende que sean las nueve de la mañana, pero que no debería ser esa la actitud. Luego ha añadido que el carrito de la otra señora, que era más pequeño, incluso se golpeó con una estantería y cayeron en su interior varios productos.

"Ya sabéis que estos casos son aislados, normalmente la gente no es así, pero de vez en cuando te encuentras con gente tan desagradable que te dan ganas de hacer cualquier cosa", ha rematado.