Se quejan de lo que le hacen leer en el primer curso de Filología Hispánica

El joven usuario de TikTok Liam, conocido como @liiam.writes, ha publicado un vídeo sobre lo que le han hecho hacer en el primer curso de la carrera de Filología Hispánica que ha empezado a estudiar.

"Estoy en primero de carrera de filología hispánica y lo primero que nos tenemos que leer es el Cantar de Mio Cid en castellano antiguo. No entiendo nada, no hay por dónde pillarlo", se queja el joven.

Liam prosigue en sus críticas a esta idea: "Es como si me hablaran en japones y tengo que ir comparándolo con la versión moderna. Nos dijo la profesora que no lo podíamos comparar, pero entonces es que no me entero de nada".

"Tengo miedo porque no sé cómo voy a sobrevivir", sentencia diciendo el joven en un vídeo de menos de un minuto que se ha convertido en uno de los más vistos en las últimas horas en esta red social.