Si viajas en pantalón corto en un avión ten cuidado: esta azafata te dice por qué no debes hacerlo

La usuaria @clauucuerdo está estudiando y formándose para ser azafata y ha aprendido algo que muchos no sabían y que se hace con toda normalidad. Ha recomendado que lo mejor es no ir en avión en pantalón corto siempre que sea posible, desvelando la razón.

"Yo esto no lo sabía, de hecho siempre voy con vaqueros o chándal corto, pero no lo volveré a hacer", ha advertido al principio del vídeo, alcanzando más de 300.000 visitas y casi 20.000 'me gusta'.

Ha argumentado que si hay una emergencia y se debe proceder a una evacuación, teniendo que salir por los toboganes inflables, se tienen que tirar todos los pasajeros. Por lo tanto, al tirarse desde un punto alto, se alcanza una velocidad más alta de lo normal.

"Sales disparado y te quema toda la pierna como vayas sin pantalón largo, como cuando nos tiramos del tobogán siendo pequeño", ha afirmado, aclarando que no va a haber ninguna emergencia, pero "por si acaso yo iría con pantalón largo y calcetines y zapato cerrado".