Su grito contra los médicos que te atienden "con mala cara" lo comparten miles y miles de personas

El usuario de TikTok @christiaanstvzz ha lanzado un indignado mensaje que se está compartiendo masivamente a todos aquellos médicos que, según dice, atienden a sus pacientes con mala cara.

El usuario se muestra completamente harto de "ir al médico y que te miren con mala cara": "¡Que te atiendan con malas ganas, que actúen como si molestases en consulta!".

"Tío, si estás trabajando en un puto hospital, de médico o de enfermero no trabaja cualquiera. Necesitas una preparación, necesitas unos estudios, necesitas muchos años de estudio. Si no es tu vocación y no es lo que te gusta, ¿a qué cojones te metes a estudiar eso?", se pregunta.

"Para vivir frustrado el resto de tu vida y encima hacer mal tu trabajo. Y encima pagar esa frustración con las personas que están enfermas y van a que les atiendas", dice antes de lamentarse por que "hay gente que de verdad tiene vocación en la calle, sin poder trabajar, y esta gente que hace su trabajo de puta pena están trabajando ahí sin ganas, incluso muchas veces diagnosticando mal a la gente".

En los comentarios son muchos los que apoyan el mensaje. Por ejemplo, una usuaria dice: "😳Uuyy!! Yo creía que era por mí y por ser emigrante 🤦🏾♀️mira, me cambié de ambulatorio desde las recepcionistas hasta los médicos enfermeros todos eran bordes me quedé flipando😁".

Otros, en cambio, sacan la cara por los sanitarios. Por ejemplo, una persona subraya: "Madre mía!!! Qué daño hacen estos comentarios. ¿Qué haríamos sin médicos ni enfermeros?😢".

Y otro añade: "No soy médica, pero sí soy consciente de que la atención primaria está saturada. Escuchaba a mi médico hablar con otra médica que le habían puesto más de 20 personas y como mucho 5 minutos".