Su hijo le pregunta si puede conocer a Spiderman y esquiva por lo pelos una metedura de pata épica

A apenas unos días para Navidad, los que vienen -aunque no haya tocado el Gordo- son aún de ilusión, sobre todo para los más pequeños, que esperan con ganas la llegada de Papá Noel y, después, de los Reyes Magos.

La usuaria de X @ymuchosmemes ha compartido en la red social la metedura de pata que estuvo a punto de cometer con su hijo y que en estas fechas es la más temida para los que conviven con niños pequeños.

"Mi hijo me ha preguntado si podemos conocer a Spiderman, he empezado a explicarle que es un personaje que no existe (otra vez) y casi, CASI digo 'igual que Papá Noel'", ha explicado.

A continuación, ha contado cómo ha esquivado desvelarle a su hijo uno de los secretos peor guardados de esta épica. "He dicho 'igual que Pap-patrulla canina', Y me he ido así a por un café", ha contado, y ha mostrado un clásico meme. La publicación acumula ya más de 2.000 me gusta.