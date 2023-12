Su jefe le pide que trabaje víspera de festivo, le responde con lo que le tendría que pagar y pasa esto

Más de 1.000 personas en muy poco tiempo han dado a 'me gusta' a la publicación de Soy Camarero, cuenta dedicada a subir contenido sobre la hostelería, que recoge una conversación entre un hostelero y un camarero.

Todo empieza con el empleado dirigiéndose a su jefe pidiendo explicaciones porque trabaja el martes 5 de diciembre, víspera de festivo, y en un principio lo tenía libre. "Buenas, el martes es víspera de festivo, como te dije en la entrevista, las víspera de festivo abrimos. No tengo a nadie para cubrir tu puesto", le responde el hostelero.

Y aquí viene el momento que muchos aplauden, la respuesta del camarero: "Ya que no tengo descanso legal de 48 horas, ¿se recupera otro día o se retribuye el festivo al 175%?".

El jefe recoge cable y dice: "Ok, no vengas mañana pero la próxima avísame antes por favor para poder buscar sustituto". En los comentarios muchos celebran que este trabajador esté informado y cargan contra el hostelero por no saber organizar un cuadrante como es debido.