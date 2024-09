Su madre le llama por teléfono y lo que le suelta antes de colgar es de todo menos previsible

Hay conversaciones telefónicas que podrían formar parte de las memorias de mucha gente. Aunque cada vez se usan más las aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, las llamadas siguen teniendo algo diferente.

Ejemplo de ello es lo que le ha pasado a la usuaria @YukiLaArdilla tras ver que su teléfono móvil estaba sonando y que la llamada era de su madre. Lo que no esperaba era la conversación que iban a acabar teniendo.

"Me llama mi madre y ni hola ni nada, me dice: '¿cuál es el caramelo favorito de Harry Potter?", ha contado en la primera parte del mensaje compartido en la red social X.

Tras quedarse a cuadros con la pregunta que su progenitora le había hecho, no le dejó ni tiempo para contestar. "El dementol (en relación con los personajes de los dementores que aparecen en la película) jajajajajaja", ha detallado, antes de revelar que, tras ello, colgó la llamada.

La usuaria no ha dudado en contarlo en la red social X y no ha tardado en hacerse viral, con más de 33.000 me gusta en unos dos días. Los comentarios y las bromas se cuentan por decenas: