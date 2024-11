Su padre de 62 años ve a un dependiente con los ojos pintados y su respuesta final es para enmarcar

Hay escenas que viven a diario padres e hijos que acaban siendo contadas en redes sociales. Ya sea por lo ocurrido o por ser algo sentimental, muchas de estas anécdotas acaban haciéndose virales casi al instante.

Una de ellas es la que ha vivido el youtuber y creador de contenido Víctor Abarca en las últimas horas con su padre de 62 años tras ir con él a una tienda de Sephora a comprarse algo para el pelo.

"Ayer fui al Sephora a última hora porque necesitaba “algo para el pelo” y mi padre me acompañó. Me atendió un dependiente con los ojos pintados (en plan fantasía) y mi padre me dice: 'lleva los ojos pintados", ha relatado en un tuit.

En ese momento, el creador de contenido reaccionó con una pregunta. "¿A que molan mucho?", cuestionó, antes de que su padre contestara de una forma que se ha visto obligado a compartir en la red social X.

"Y mi padre de 62 años, que por muy católico y muy conservador que sea, ve más lo que nos une que los separa me dice: 'pues, ¿sabes qué? Que hay que tenerlos muy bien puestos, así que olé'. Veo más apertura en la gente que se hace mayor que en mucha gente joven", ha contado en el mensaje.

El tuit publicado por el youtuber ha provocado numerosas reacciones:

Yo tengo cuarenta y pico en un momento donde todo empieza a importarme nada. Los sesenta me quedan un pelín lejos pero sobre el papel haré q todos/as los q me rodean sean felices por encima de traumas y rencores. Así q olé por tu papá y q lo disfrutes. —  PAlвerølαGυтⅰérrez ⌘ (@PatricioooAG) November 22, 2024

No lo dudes. — el pingue (@elpingue) November 22, 2024

También fue tu respuesta, plantearlo como algo chulo y positivo en vez de confrontar con un “¿y qué pasa por llevar los ojos pintados?” ayuda un montón ☺️☺️☺️ sospecho pic.twitter.com/4RRdXzOxv3 — Fer 🚀 (@gomobel) November 22, 2024

Me pasó también con mi abuelita, cuando tuve mi gran came out fue una de las personas de quien tuve más aceptación, todo lo contrario con mis padres que armaron tremendo lío. — this is Paola trying (@twofghst_) November 22, 2024