Su perro le hace esto y la tiene suplicando desesperada en medio de la carretera

La usuaria de TikTok Macu (@la_maamichula) ha subido un vídeo a su cuenta de la red social enseñando una surrealista escena que ha vivido con su perro, quien ha conseguido hacer que la dueña se desespere en medio de la carretera.

"A mí no me gusta criticar, pero lo de este perro no es normal, eh. Ha entrado por aquí a coger un palo y aquí está, que no puede salir", ha criticado la usuaria, mostrando como su mascota ha pasado por debajo del quitamiedos de una carretera.

"Por favor sal porque no pienso entrar a por ti, no voy a coger 60 kilos de perro en brazos. Sal, por favor", le dice Macu a su perro, quien la mira estático detrás del quitamiedos sin, según la usuaria, saber salir por debajo.

Ya visiblemente desesperada, la dueña le tira un palo para que salga a buscarlo, pero el animal no se mueve. "Aquí me quedo, si es necesario hasta mañana, pero no pienso entrar a por él", ha manifestado la usuaria.

"Yo creo que voy a coger aquella silla y me voy a sentar un ratillo", ha comentado señalando una silla de plástico. "Es que no tiene pinta de salir. Por favor, tienes que salir, yo no puedo cogerte, por favor te lo pido", ha concluido Macu, sin éxito.

"El mío lo mismo, aún no hace. 60kg pero está en ello el bebé"; "Macu sigue esperando sentada en la silla"; "Es que es una valla solo de entrada", han señalado algunos usuarios en tono divertido.