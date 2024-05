Sunna Griso pregunta a Almeida cómo es su vida de casado y la respuesta de él está trayendo cola

La respuesta que José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, le ha dado a Susanna Griso cuando ésta le ha preguntado cómo lleva la vida de casado está trayendo cola en las redes sociales.

En una entrevista en Espejo Público, la presentadora ha preguntado: "¿Qué tal la vida de casado? ¿Cómo la lleva?". "Ayer fui a la compra", es lo primero que ha dicho el alcalde, ante lo que Griso ha apuntado: "Lo dice como si fuera algo excepcional".

"No, es que es muy agradable lo de ver la nevera llena. Lo mío no era una nevera, era un desierto", ha asegurado Almeida, que en otro momento de la charla ha afirmado: "Me dicen: 'Enhorabuena'. Digo: 'Sí, sí, dádmela a mí, porque a ella no lo tengo claro'. Tiene que tener Teresa más paciencia de la que tengo yo, desde luego".

Y más: "Cuando uno es soltero y tiene eventos por la noche, pues es muy difícil decir que te vas a casa porque al final nadie te espero. Ahora pues ya lo digo: entenderán ustedes que por primera vez me están esperando en casa y tengo que acudir. Entonces se puede conciliar mejor la vida".

Una de las respuestas más sonada a esas palabras la ha dado el politólogo Alán Barroso, que ha señalado: "Almeida ha tenido que esperar a los 49 años y a estar casado 'para ver la nevera llena'. En otras palabras, ha tenido que esperar a los 49 y a casarse para ser un humano funcional. El matrimonio como provisión de servicios".