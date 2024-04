Tiene un accidente de coche, avisa al jefe y a las dos horas recibe este inaudito whastapp

La cuenta Soy Camarero ha compartido una de esas conversaciones de WhatsApp entre una empleada y un hostelero que tanto indignan a los usuarios por lo que muchos consideran falta de humanidad.

Tal y como se puede leer en la propia publicación de la red social de Elon Musk, la camarera ha sufrido un accidente de coche, ha avisado a su jefe y él, a las dos horas, le ha mandado un mensaje diciéndole que ya no cuentan con ella.

"Buenas, siento mucho que hayas tenido ese incidente, no te preocupes porque justamente iba a comentarte que hemos encontrado una persona que se adaptaba más a nuestras necesidades y quería informarte de que no has pasado el periodo de prueba", dice en la primera parte del mensaje.

Que prosigue: "Si más adelante se queda una vacante que encaje mejor con tu perfil contactaremos contigo. En cuanto la gestoría nos mande todo procederemos al pago, te agradezco mucho tu prueba de estos días. Un saludo".

En las respuestas, la cuenta de Comisiones Obreras del sector de ambulancias del País Vasco comenta: "Sería considerado nulo. Existe jurisprudencia". "Eso además es ilegal, di que denuncie porque eso es nulo ya que obviamente dice que no supera el periodo de prueba por el accidente", dice otra persona.

Otra persona afirma: "Vaya oportunidad de recuperar el empleo y con indemnización le han puesto en bandeja".