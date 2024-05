Trabaja limpiando baños en un bar y cuenta qué es lo que más ve: para que muchos se lo hagan mirar 

"Lo de los tíos cis es pura mente colmena y ser unos cerdos porque sí". Con esta frase ha contado en un extenso hilo su experiencia como persona que trabaja limpiando baños en un bar desde hace un tiempo.

"Cada día que limpio el baño DE HOMBRES al cierre, me encuentro un olor a orín estancado que ni la esquina más cotizada de Madrid en fiestas. Nadie tira de la cadena, es horrible el hedor que sale de ahí", ha contado.

También ha contado que suele encontrarse "un CHARCO de meado enorme delante del inodoro que es incomprensible": "He utilizado un packer para mear de pie y no se me ha salido ni un centímetro del váter. No es NADA difícil apuntar. Se puede escapar la típica gotilla, pero se limpia y fuera".

Esto no sólo le ha pasado como trabajador, también como cliente: "Es sistemático lo de no preocuparse una puta mierda de lo que vayan a encontrarse los que vienen detrás". Sobre los baños de mujeres ha explicado que "tienen alguna cosa anecdótica" del tipo "la borracha que pega una compresa a la pared o la que se caga fuera por ir en cuclillas" algo que también se ha encontrado en baños de hombres. "Pero es una vez cada X. Lo otro es TODOS LOS DÍAS", ha apostillado.

Tras el revuelo que se ha montado ha querido matizar: "No, no todos los tíos cis se mean fuera o no tiran de la cadena o son unos cerdos. Pero lo que uno se encuentra en baños públicos es el reflejo de algo común y mayoritario".