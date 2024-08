Un argentino y un español debaten cómo se pronuncian realmente algunas palabras: una guerra sin fin

El creador de contenido argentino, @latoba, ha publicado un vídeo en el que se muestra debatiendo junto a un amigo español cómo se pronuncian ciertas palabras, especialmente de las películas, cada uno argumentando si la forma en la que se dice en España o Argentina es la correcta.

La primera es la que más debate ha generado, pues el protagonista argentino dice que "élite" se pronuncia "elit". "¿Por qué lo dices así? Listo, caso cerrado", le ha dicho de buen rollo al principio del vídeo, que ha generado casi 800.000 visualizaciones y 80.000 'me gusta' en apenas unos días.

La razón por la que le ha dicho tal afirmación es porque duda de la existencia de la palabra. "Élite no es una palabra inglesa... Se dice así". Otra joven argentina se unió y comentó, muy confiada, que no entendía por qué en España se dice "penalti" en lugar de "penal". "Quisiste decir penalty en inglés y le sacaste la 's', en todo caso, tiene que ser penal, no tienes ningún tipo de justificación para esa palabra", le ha explicado, dejándolo en el aire.

"Lo peor va a ser siempre 'espiderman'", ha comentado otro, pues siempre ha habido debate de cómo se pronuncia el nombre del superhéroe arácnido de Marvel: "espiderman o espaiderman". Otra joven argentina le ha propuesto que diga, tal cual se pronuncia en España, los nombres de los protagonistas de la saga de Harry Potter. Cuando ha dicho "Hermione" ha causado cierto revuelo en la mesa de debate.

El vídeo ha generado más de 1.400 comentarios de todo tipo, especialmente de muchos españoles y argentinos confundido. Lo cierto es que el debate, que ha existido desde hace mucho, parece no tener fin.