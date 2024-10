Un australiano dice que le han vendido una lechuga 'fake' y se lía la mundial: la realidad supera la ficción

El usuario @ch_asif_khan, de Melbourne, Australia, ha compartido un vídeo que acumula más de 4,9 millones de reproducciones en TikTok al quejarse públicamente por la 'lechuga' que le han vendido.

"Esta es la lechuga falsa que he conseguido. Mira lo perfecto que es esto. Esto no es lechuga. Esto es falso. Y esto es plástico. Míralo. Esto es una mierda de plástico. No me como esto", ha asegurado.

"¿Puedes ver cómo el plástico? Míralo. Esto es lo que estamos poniendo en nuestros cuerpos. Esto no puede ser una lechuga real. Mira. Es tan simétrico. Se nota que es falso", ha reiterado.

Pero lo que el usuario desconocía y decenas de miles de personas le han explicado en los comentarios del vídeo es que, lejos de lo que pensaba, no se trataba de una lechuga. Es un repollo.

Tal ha sido el impacto del vídeo que no ha tardado en llegar a la red social X y algunos usuarios no han dudado en responder: "Lo que faltaba ya, los negacionistas de los repollos".

¡Jajaja! Es interesante ver cómo algunas personas pueden tener esas reacciones exageradas o cómicas hacia cosas tan simples como las verduras — Amit Yadav (@AmitYad35554307) October 6, 2024

Si llegan a ver al violeta se caen de orto — Lucho (@Luxobirra) October 6, 2024

Los mismos que creían que los aguacates sin madurar eran de plástico. — 🏳️‍🌈Gatx naranja, pendejx y emo🏳️‍🌈 (@OrangeKitten_X3) October 6, 2024

Eso es una col no una lechuga 😭 — Ayiden 🕷️🐊 (@dojasclittenz) October 6, 2024

Igual también parece mantecosa jajaja, pero si, es repollo eso jajaja — Sol ♥ (@SolAltamirano_) October 5, 2024