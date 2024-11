Un bar de Barcelona arrasa al incorporar este botón en uno de sus baños: como para no pulsarlo

La creadora de contenido @Bertacondominess, que sigue las tendencias y publica 'vlogs' en TikTok, se ha encontrado con el que cree que es el "bar más original de Barcelona" y no es para menos, pues hasta el momento no se ha visto nada igual.

"Vine hace un año y ahora lo tengo que volver a probar", ha advertido al principio del vídeo, que hasta el momento ha acumulado más de 200.000 visualizaciones y casi 14.000 'me gusta' (y subiendo).

Justo a un lado del secador de manos se encuentra un botón de color amarillo decorado con una carita feliz. Debajo, un texto con indicaciones tanto en catalán como en castellano: "Pulsa el botón si quieres ser feliz".

Cuando uno ve un botón, muchas veces la tentación de querer pulsarlo pase lo que pase, siempre está ahí. De ahí el famoso botón rojo que todo el mundo desea pulsar sin saber ni siquiera el motivo. Este botón del bar de Barcelona no ha sido para menos.

Al momento de pulsarlo, el baño se ha vuelto toda una discoteca. Se han apagado las luces y otras se han encendido, de colores e intermitentes, mientras se reproducía la canción You're The First, The Last, My Everythin, del cantante Barry White. Han sido casi 400 comentarios aplaudiendo esta iniciativa: "Imposible no ser feliz escuchando esta canción".