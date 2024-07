Un camarero avisa: este empresario está de broma, pero lo que dice pasa muchas veces en la realidad

El popular usuario de TikTok @Abrigaca, que suele retratar con ironía y humor el día a día de los camareros, ha reaccionado a un vídeo que circula por las redes sociales y en el que una persona parodia de forma crítica a muchos hosteleros.

"Yo cuando un trabajador viene y un trabajador me empieza a preguntar que si cuántas horas voy a hacer, que si cuánto voy a cobrar, que si cuáles van a ser mis días de vacaciones... Yo ya la cruz. Si ya empiezas exigiendo... lo primero que tienes que hacer es ponerte a currar y luego ya veremos cuánto cobras, en función de lo que ganas", empieza diciendo ese supuesto hotelero.

"A lo mejor no me interesa ni contratarte. Me está yendo la temporada fatal por falta de camareros, no tengo gente para atender, no te aguantan un turno de 10 horas. Aquí tampoco te vas a hacer rico, pero por lo menos tienes un sueldo digno: trabajas seis días, tienes un día libre cuando se puede", sigue.

"Y aparte del sueldo tienes el tema de las propinas, que se reparten: la mitad para la propiedad, ósea yo, y mitad para los camareros", finaliza.

Tras oírlo, @Abrigaca señala: "En este caso, por suerte, creo y quiero entender que es una situación de ironía. Este señor está ironizando, que es un caso que no es real".

"Pero me consta que en la vida real sí que hay este tipo de hosteleros, que dejan a ciegas todo y a final de mes los empleados se llevan la sorpresa de no saber ni cuántas horas han hecho, ni cuánto ha cobrado ni en qué horario tiene que trabajar al día siguiente", avisa.

"Por tanto, cojamos ese vídeo como lo antiprofesional y hagamos bien las cosas en la hostelería", reclama.