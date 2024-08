Un camarero da su opinión sobre este polémico plato de frutos secos que pusieron para 6 y hay debate

Jesús Soriano, la persona que está detrás de la popular cuenta @soycamarero, ha provocado un intenso debate en las redes sociales tras dar su opinión sobre una de las imágenes que más se está difundiendo en los últimos días.

La subió a X la usuaria @Laninadelpueblo y en ella se ve el minúsculo plato de frutos secos que les sirvieron en un bar al pedir seis consumiciones. La clienta subrayaba que el precio de las bebidas no era precisamente barato, ya que el tercio de Estrella Galicia costaba 3,50 y el botellín de agua, 2.50.

"Poner tal cantidad de frutos secos para seis personas es lo que llevará a la ruina la hostelería, los excesos se pagan", añadía en una publicación que provocó la indignación de muchos, mientras que otros subrayaban que no había nada que criticar porque ese aperitivo es gratis.

Ahora, Soriano ha señalado: "Me envían esto, yo doy mi opinión ahora y leo la vuestra en comentarios. Que te pongan de 'cortesía' algo para picar como eso, te puede parecer bien o mal, pero no deja de ser 'cortesía' si tienes hambre pide una o varias tapas de carta y listo. ¿Vosotros qué opináis?".

Y en poco más de 12 horas ha recibido más de 800 respuestas. Una de las más difundidas es la de un usuario que apunta: "Correcto, pero yo antes de poner eso, no pongo nada, quiero decir, no vas a poner una tortilla, pero igual 3 recipientes de esos no es un desembolso mayor y no queda tan rácano".

En el mismo sentido, otra persona señala: "Eso es peor que nada. Eso es reírse en tu cara. O pones lo proporcional a seis o nada. O acaso si va uno solo ponen dos cacahuetes?".

Y otro más: "Aún siendo cortesía me parece que es mejor no poner nada antes que poner esa mierda, pero luego los dueños se enfadan si los clientes no dejan propina...".