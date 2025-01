Un canadiense aterriza en España y señala las farmacias: lo dice porque allí es rarísimo, aquí no

Spencer es un joven canadiense que vive en España junto a su pareja española, Lorena, y ambos decidieron crear un perfil de TikTok (@lorenayspencer) para crear contenido. Él ha publicado uno comentando algo que le encanta de España porque allí, en Canadá, sería algo rarísimo de ver.

Pero aquí no. "Algo que me encanta de España es que las farmacias están fuera de los supermercados o de cualquier otra tienda", ha advertido al principio del vídeo, que ha acumulado decenas de miles de visualizaciones y casi 1.000 'me gusta'.

"Para mí solo están en tiendas, puedes buscar el medicamento muy fácilmente. Es muy difícil para nosotros ir al Walmart o a otra tienda y poder buscar fácilmente", ha expresado el joven canadiense.

"Me encanta Barcelona. Es muy fácil obtener los medicamentos", ha rematado. En cuanto a reacciones, muchos españoles le han comentado que es "imposible" comprar medicamentos en supermercados.

En otros vídeos también le ha sorprendido que los domingos estén cerradas muchas tiendas, pero ha sido más que nada por falta de costumbre. "Nos olvidamos, en Canadá a las 17:00 horas está todo cerrado", ha expresado.