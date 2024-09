Un cliente le dice que "va muy mona para lo poco femenina que viste" y su respuesta es oro

La estanquera y creadora de contenido conocida en TikTok como 'La Jimmy' (@lajimyyy) ha contado una de las tantas anécdotas que vive en el estanco en el que trabaja y en esta ocasión se ha llevado todos los aplausos por su respuesta a un cliente habitual que le dijo "con lo mona que eres y lo poco femenina que vistes, si vistieras más femenina sacarías más partido".

"Viene de vez en cuando y no destaca por su simpatía, por una vez en mi vida, siendo como soy, no le he respondido mal, me he reído en su cara ya", ha afirmado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 7.600 'me gusta'. Ha respondido a cámara haciendo una pregunta: "¿Por qué tienes la interpretación en tu cabeza que a mí me apetece ser más femenina?".

"Yo con lo a gusto que voy así, lo cómoda que voy con el pelo recogido y al ropa ancha, ¿crees que vendré a trabajar con vestido? Os pensáis que todo gira en torno a vuestro hábitat, a vuestra burbuja", ha expresado.

Después se ha reafirmado diciendo que no le importa si su forma de vestir no le gusta y que si no le parece mola por ir así, "mejor". "Para mí, sigo siendo monísima así, y como es la única opinión que importa, pues ya está", ha rematado. 100 comentarios ha generado su opinión y hay muchos usuarios alucinando con el cliente: "Trabajar de cara al público nunca te deja de sorprender...".