Un cocinero cuenta perplejo lo que hizo una clienta con una ensalada: al final dijo que no la quería

El popular usuario de TikTok @soyfelber, que trabaja como cocinero en un restaurante, ha mostrado su estupefacción por lo que hizo una clienta que se pidió una ensalada que no quería.

"Hoy nos ha tocado una clienta muy maja, nótese la ironía. Ha venido un grupo de cuatro personas a comer y una de ellas ha pedido una ensalada de queso de cabra, que es lo que había en el menú", ha empezado contando el chef.

"Pues yo le he dado la ensalada a mi padre, mi padre se la ha llevado y al minuto ha venido mi padre con la ensalada pero totalmente revuelta toda la lechuga, todo el queso y todo, estaba totalmente revuelta. Digo: ¿qué ha pasado? Se te ha caído, te hago otra. Digo se le habrá caído al suelo, lo habrá metido todo al plato y lo ha traído a la cocina. Dice no, no, que no se me ha caído, que a la mujer no le gusta", ha relatado.

"Ha estado dándole vueltas a la ensalada a ver qué ingredientes tenía, me ha roto hasta el queso por la mitad. Es que flipa. Le ha dado vueltas a la ensalada, a todo, lo ha visto y dice: 'Es que no me convence, ¿me puedes traer otra cosa, por favor?'. Y ha tocado cambiarle la ensalada por un plato de espaguetis a la carbonara porque ya sabéis que el cliente siempre tiene la razón", se ha lamentado.

"Pero yo me pregunto: si a ti no te gusta un plato, primero ¿para qué lo pides? Si tienes dudas de que te va a gustar, pregunta qué ingredientes tiene. Pero, sobre todo, si te llega el plato y no te gusta, no lo toques, le dices al camarero: 'Oye, perdona, es que no me gusta, ¿me lo puedes cambiar por otra cosa?", ha reclamado.

"Nosotros siempre lo cambiamos, no ponemos quejas. Pero esto de recibir un plato, darle vueltas a toda la enseñada como si estuvieses buscando un premio dentro de ella, desmenuzar el queso para luego decirme que no te convence... La has tocado, te la comes. Eso me hubiese gustado decirle, pero como el cliente siempre tiene la razón... se lo cambié", ha finalizado.