Lo que piensa un coreano al ver en un hotel de España tomate para poner en el pan debería salir en todas las guías

Un hombre de Corea del Sur ha compartido un curioso vídeo desde España en lo que parece el clásico desayuno de buffet de un hotel de gama media de esos que hay por todo el país.

Al mostrar lo que ha comido ha cometido algún que otro error con los alimentos y con el nombre. El más significativo ha sido cuando, al ver el típico vaso de tomate pequeño para ponerlo encima de pan decir que es "zumo de tomate". No lo muestra pero todos esperan que no se lo haya bebido como si fuese un chupito.

No estaría mal que en las guías gastronómicas para extranjeros contasen este tipo de cosas para que cuando lleguen a España no pasen por estas situaciones.

Además ha comido tarta de chocolate, huevos, jamón (aunque ha escrito hamong), donuts, batidos, churros (que ha mojado en lo que parecen natillas de chocolate), salchichas, lácteos...

El vídeo se le ha llenado de comentarios de españoles diciéndole que tenga cuidado porque no es zumo de tomate. "El 'zumo de tomate' no es zumo, es tomate rallado para echarselo al pan!", "El tomate juice no es juice, es tomate triturado para las tostadas!" y "Es tomate triturado que se coloca encima de una tostada de pan".

Y por último un comentario que representa a todos cuando se está de turista en cualquier parte: "Está claro q en todas las culturas cuando se paga un buffet, se come hasta reventar".