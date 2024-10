Un cubano va a un bar de Barcelona y lo que le cobran le indigna: afirma que en Madrid no pasa

El creador de contenido en TikTok @camallerys, un cubano que se encuentra en España, ha viajado hasta Barcelona después de haber estado en Madrid y ha ido junto a una amiga suya, también cubana, a tomar una cerveza a un bar.

Con la caña le han puesto, según han contado, una olivas que han tenido que pagar por 2,90 euros. "Estamos en Barcelona y hemos venido a una terraza a tomar una cerveza con mi amiga cubana, yo estoy acostumbrado a Madrid y aquí la tapa tienes que pagar", ha contado.

Su amiga ha señalado lo que le pasó cuando ella viajó a la capital: "Me impresionó cuando fui a Madrid y me regalaron la tapa. Me extrañé, estoy acostumbrado a que la pagas y es bastante cara".

"Fui a Madrid, pido una caña y me traen un plato entero de arroz tres delicias, le dije que no pedí eso y me contestó que era la tapa que venía con la caña, pero es que era más grande que la cerveza", ha añadido.

El creador de contenido @camallerys ha preguntado a sus seguidores si la tapa tiene que venir con la bebida o si en cambio se tienen que pagar. Muchos usuarios han comentado que la tapa, si se sirven, generalmente son gratis.