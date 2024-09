Un cubano reivindica estos platos de la gastronomía española que "están infravalorados"

El creador de contenido @camallerys, un chico cubano que vive en España, ha reivindicado a través de su cuenta de TikTok algunos platos de la gastronomía española que considera que "están infravalorados".

"Me he dado cuenta de que hay muchísimos platos típicos españoles que los turistas cuando vienen a España no piden y que son una joya", ha comenzado asegurando el tiktoker en el vídeo.

"Nunca he visto a nadie decir: tienes que probar las migas. O, por ejemplo, si vienes en verano, el gazpacho y salmorejo, siento que tampoco se habla de estos platos", ha relatado el influencer.

Para la temporada invernal también ha dejado una recomendación: "También puedes venir en invierno y pedirte un pisto manchego, así todas las verduritas calentitas, te ponen un huevito por encima... creo que esto tampoco se le vende a la gente".

"O, por ejemplo, a todo el mundo le encanta la paella, ¿pero alguien ha probado la fideuá? Casi los mismos pasos que la paella pero con fideos, y también está buenísima", ha subrayado el tiktoker.

Además, el influencer tiene una cosa muy clara: "Si algo tiene bueno España es el producto, muchas veces no tienes que irte a platos tan elaborados. Ustedes no se hacen una idea de cómo está una ensaladita así de tomate con ventresca y pimientos del piquillo, y los turistas tampoco lo piden".

Por último, el creador de contenido le ha pedido a sus seguidores que le ayuden en la sección de comentarios a recomendar más platos típicos de la cocina española que no son tan conocidos internacionalmente.

Y así ha sido, multitud de usuarios de diferentes comunidades de España han señalado en comentarios algunos de sus platos típicos preferidos como, por ejemplo, el arroz negro, las sopas de ajo, los chipirones, los calçots, el mojo picón, los callos o el rabo de toro.