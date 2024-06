Un empleado cuenta cómo es trabajar con María Pombo

María Pombo es una de las influencers más conocidas de España y ha sabido aprovechar como nadie su faceta de creadora de contenido para hacer negocios. Ahora, Luis Antón, exmarido de Marta Pombo, ha contado en un podcast cómo es trabajar para María.

Su caso es curioso porque Antón sigue trabajando en la tienda de ropa de María Pombo aunque ya no forme parte de la familia como tal, algo que se pudo ver de forma clara en el documental de Prime Video.

"Trabajar con los Pombo es una maravilla. Es ponerte 10 escalones por encima del resto", ha dejado claro el excuñado de María Pombo. Sobre cómo es trabajar con su ex, ha contado que trabajan mejor ahora que cuando eran pareja.

"Ella ve lo que sufro cuando no se vende la estantería. Ella ve lo que me duele y lo que yo lucho por Tipi entonces Marta es la primera que dice me pongo a luchar contigo", ha añadido.

Sobre si influye que María Pombo esté detrás de la marca, Antón ha dicho que indudablemente sí: "Muchísimo. Nos hemos intentado desvincular. Llegó un punto que dijo esto en algún momento tiene que volar solo. La realidad es que necesitamos a María siempre".