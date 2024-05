Un empresario ruso explica por qué no se fía nada de la palabra de los españoles

Un empresario ruso ha opinado sobre por qué no se fía de la palabra de los españoles y ha causado cierto revuelto y todo tipo de comentarios. Lo ha hecho en el podcast 'No Solo Éxito', cuyo lema se basa en "no todo es éxito en la vida".

"La palabra en España vale nada, vale muy poco", ha expresado el joven ruso en el fragmento publicado en TikTok (@nosoloexito), que cuenta ya con más de medio millón de reproducciones y 45.400 'me gusta'.

"Yo siempre lo digo, en Rusia si das la mano y no cumples la palabra ya te tachan de mentiroso para el resto de tu vida", ha confesado, equiparando, además, el contrato verbal al nivel del escrito.

En Rusia, si faltas tu palabra, "esta vale cero y faltas el respeto a toda tu familia, a tu nombre y a tu apellido, te mancha". De hecho, si uno miente, se considera que su padre también, ya que es el que le "educó", al igual que la madre.

"Culpa de uno, culpa de todos", ha reiterado. Sus palabras han generado más de 2.000 comentarios con opiniones de todo tipo, y hay muchos que le dan la razon: "Es triste, pero es así".