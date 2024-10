Un español en Australia comete un error en su trabajo, se lo cuenta al jefe y flipa con su reacción

El usuario de TikTok @sanchovvg, español que vive en Australia, ha contado sorprendido, y a la vez maravillado, la reacción que ha tenido su jefe de allí al contarle que había tenido un error trabajando.

"Os va a parecer una tontería, pero llevo aquí tres horas limpiando canaletas en las azoteas y el jefe es un tío de puta madre. Acabo de dar mi primera hostia, contra un camión dando maniobra, porque no veo con esto la parte de atrás", empieza contando.

"Y le llamo y le digo: 'Oye, Mike, la he liado y tal y cual'. Se lo toma más menos pero luego me llama y digo: 'Ya me va a echar la bronca'. Y cuando me llama me dice: 'Oye tío acabo de ver el trabajo que has hecho. Enhorabuena, tío. Vaya pedazo de curro", relata.

"Y es porque había manchado una cosa y luego le he dado un manguerazo, que se supone que no es mi curro, pero no se lo voy a dejar así", explica.

"Me llama la atención cómo son estos australianos, porque lo malo dicen como: pues es lo que hay, estás currando. Y lo bueno te lo reconocen. Yo creo que tendríamos que aprender en España a hacer eso, que somos muy juiciosos", subraya.