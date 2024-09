Un español cuenta cómo casi le atracan en Argentina

El usuario de TikTok @kikecarranza_ es un joven español que se encuentra en Argentina y que va publicando en su perfil diferentes momentos que vive en el país sudamericano en su día a día.

En uno de sus últimos vídeos ha contado cómo intentaron atracarle: "Yo pienso que tanto en España como en Argentina hay poca gente mala, pero esos se dejan ver. A los de España te los ves venir, pero a los de aquí no tanto porque son muy amables, cercanos, tienen mucha oratoria y esa gente intenta aprovecharse de eso y esos sí que son mala gente".

El joven cuenta que estaba en la previa del partido entre Boca Juniors y River Plate, cuando se hizo amigo de una persona: "Creía que me hice colega de él, pero quería robarme hasta el alma. Estuvimos de buen rollo, le invité a fernet, él a mí, estuvimos hablando, me decía que me iba a invitar a ver el fútbol, me dio el número de su primo, etc".

"Estábamos ahí y me dice que cuando acabe el partido que vayamos con ellos, que tienen mano y que nos podían enseñar el estadio por dentro. Yo dije que perfecto, luego le pierdo la pista y me hago amigo de otro, que este sí que es buena gente", prosigue.

Ahí, según relata, es cuando vuelve a ver a la anterior persona: "Aparece el que me quería robar, me saluda, me pregunta y me dice el otro que no hable con él que se dedica a atraer turistas, se los lleva con sus amigos y los desvalija entero. Afortunadamente gracias a este no paso nada".