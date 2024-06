Un español dice que casi no le dejan entrar en EEUU por culpa de este tatuaje que tiene en la pierna

"Cuidado con lo que os tatuáis". Es el clarísimo mensaje que ha enviado el usuario de TikTok @pepejimenzz tras el susto que ha pasado al entrar en Estados Unidos durante un viaje.

"Acabo de llegar a Estados Unidos y casi me echan para atrás nada más pisarlo. Estaba en el control de pasaportes y justo cuando paso el control de pasaportes me viene un secreta, me saca la placa y me dice: 'Enséñame tus tatuajes", ha empezado explicando.

"Le enseño mis tatuajes, que tengo tatuajes en las manos, tengo en el cuello... Me empieza a decir que le explique qué significan. Y me pregunta si tengo algo más. Le digo que también tengo en la pierna y me dice: 'A ver, enséñamelo", ha proseguido.

El usuario ha señalado que el problema es que en la pierna tiene tatuado el mensaje: "Hate cops, loves mom, que significa odio a los policías, amor a las madres".

"Claro, mis tatuajes son de coña, yo me los hago por la coña, pero claro a ver cómo le explico yo a un Policía de aquí, de EEUU, que ese tatuaje es de coña", ha admitido.

Por suerte, ha celebrado que todo se ha quedado en un susto: "Se me ha quedado el nota con una cara que digo... madre, este me echa para atrás. Y yo me he quedado blanco, pero ha colocado y no me ha dicho nada".