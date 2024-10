Un español se encuentra un radar en un aparcamiento de Suiza: plantean dos posibilidades

El popular creador de contenido en TikTok conocido como 'SuizaEnEspañol' (@suiza.en.espanol) ha enseñado lo que se ha encontrado en un aparcamiento subterráneo en Suiza y ha alucinado.

"Solo en Suiza vas a ver este tipo de cosas, miradlo", ha advertido al principio del vídeo, que ha cosechado, hasta el momento, casi 100.0000 visualizaciones y 1.000 'me gusta' (y subiendo).

En una esquina del aparcamiento, de unos 10 metros cuadrados o poco más, según él, han colocado un radar. La gran duda que ha tenido es si está en funcionamiento o simplemente está ahí porque han decidido almacenarlo por alguna razón en concreto.

"¿A cuánto está el límite? ¿A uno por hora?", ha rematado con ironía. Ha generado casi 100 comentarios y muchos han estado de acuerdo sobre que simplemente han guardado allí el radar, ya que les resultaría extraño que estuviera activo en un aparcamiento.

"A tanto no llegan, no está en servicio, porque en ese caso se vería una luz roja", ha razonado el usuario @raquilav_40. Fernando López ha compartido su experiencia en Suiza, explicando que muchos radares no se utilizan para controlar la velocidad, sino para controlar quién se salta los semáforos.