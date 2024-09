Un español enseña cómo es un gimnasio en Cuba: "Hay que valorar nuestra suerte"

El creador de contenido español, conocido en TikTok como @eltrapicista, cuyo parte de contenido está centrada ahora en Cuba, donde se encuentra de viaje, ha enseñado cómo es un gimnasio allí.

"Estamos en La Habana y vamos a entrenar un día en el gimnasio, que cuesta 500 pesos", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado 116.000 visualizaciones y más de 2.800 'me gusta' (y subiendo).

Lo primero que ha enseñado es la cinta de correr, que no es la que en España se conoce, sino que funciona mediante unos rodillos en los que se camina, bastante antigua. Varias máquinas más, como las 'press banca', bastante deterioradas por la falta de recursos.

En lugar de que cada máquina tenga su propio sistema de pesos, todas funcionan añadiendo discos. Lo mejor del día ha sido que el gimnasio no estaba tan lleno y no hay mayor placer que no tener que esperar para utilizar una máquina.

Tras el entrenamiento ha tenido la posibilidad de pedir un café y una porción de pizza. Ante algunas críticas en los comentarios, @eltrapicista se ha defendido diciendo que "más que promocionar la miseria del cubano diría mostrar la realidad de este país y que las personas de fuera valoremos la suerte de disfrutar de las comodidades y la vida que tenemos".