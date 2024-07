Un español enseña lo que le han cobrado por un café en París en plenos JJOO: "Me siento insultado"

Los tiktokers Archie Ted y Ángel Mármol, con casi 10 millones de seguidores entre los dos, han compartido en la red social china lo que han pagado por un café en París, ciudad en la que se están celebrando los Juegos Olímpicos.

"¿Cuánto crees que ha costado este café?", ha preguntado él ya con tono de que barato precisamente no iba a ser. "Ay qué miedo", ha respondido ella. "Este único café. Este vaso de aquí, ¿cuánto crees que ha costado?", ha añadido él.

Y ha empezado la puja en 12 euros pero no, más y más. La bebida le ha costado 20 euros. "Te lo he dicho", ha comentado ella. "Me siento insultado, la verdad, ¿cómo va a costar esto 20 euros?", se ha preguntado él.

"Por lo menos nos han regalado agua y he ido al baño. París es muy caro", ha dicho ella, quitándole hierro al asunto. "Estaba bueno, eh", ha querido dejar claro antes de dar por finalizado el vídeo.

"Por esta razón a los españoles no nos caen bien los franceses", ha zanjado él.