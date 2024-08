Un español quiere cruzar un paso de peatones en Argentina y se lleva una sorpresa

El usuario de TikTok Kike Carranza, conocido en esta red social como @kikecarranza_, es un joven español que se ha ido a estudiar a Argentina y que va explicando algunas cosas de la cultura del país que más le sorprenden y le llaman la atención respecto a cómo son en España.

Por ello, ha hecho un vídeo de cómo cruzan los argentinos los pasos de peatones, algo que no es ni mucho menos como aquí. "Son uno de mis adornos favoritos porque solo están para decoración", comienza diciendo con ironía.

El usuario hasta muestra lo que dice la Ley de seguridad vial de Argentina, en su artículo 41: "Los peatones tienen prioridad de paso al cruzar lícitamente por la senda peatonal señalizada como tal".

"Pero en la realidad eso no pasa, en los cruces no se para nadie y es que van volando. Yo acababa de llegar, vi un paso de peatones y fui a cruzar, venía un coche rápido a lo lejos y no frenó, de hecho aceleró más y me pitó cuando yo tuve que pasar a la carrera", ha contado el joven.

Además, se ha puesto delante de un paso de peatones para hacer una demostración y se ve como pasan cinco coches y ninguno hace la menor intención de detenerse.