Un español razona por qué Arabia Saudí no es el país que cuentan: 1.000 comentarios

El creador de contenido Nobik Dil (@nobikdil) ha concedido una entrevista en Al Corte Pódcast. El joven, que viaja por el mundo y enseña muchas curiosidades de muchas partes del mundo, así como su cultura, ha hablado en esta ocasión de Arabia Saudí, sorprendiendo con sus declaraciones.

"Hace nada estuve en Arabia Saudí, es una locura, todo lo contrario a lo que nos cuentan, nos hacen creer que es un país inseguro, que trata mal a la mujer. Es mentira todo", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 140.000 visualizaciones y casi 10.000 'me gusta'.

Ha asegurado y, reiteradamente, que es el país más seguro en el que ha estado. "No roba nadie, no te va a pasar nadie", ha añadido el creador. "Decían que el país más seguro del mundo era Canadá, pero hace dos meses hablé con uno de allí y me dijo que era mentira, pero ahora está lleno de atracos", ha relatado.

"Atracos a mano armada, drogas por la calle, robos reventando el coche, pero, en cambio, te dicen que Canadá es el más seguro y que Arabia Saudí es un desastre", ha rematado. El vídeo ha generado más de 1.000 comentarios con opiniones de todo tipo: "A veces pienso que los españoles vivís bajo tierra".