Un español repasa los nombres propios argentinos que aquí parecen muy extraños

El creador de contenido sevillano Kike Carranza (@kikecarranza_) ha pasado varios meses viviendo en Argentina y, entre otras muchas cosas interesantes del país que ha enseñado en sus publicaciones de TikTok, ha dedicado un minuto y medio a hablar de los nombres propios de allí que en España parecerían muy extraños de escuchar habitualmente.

"A mí como español me parecen extraños, uno superraro y muy habitual es Bautista, como San Juan Bautista. Otro bastante extendido, pero que en España no he escuchado en mi vida es Benicio", ha explicado al principio del vídeo, que ya ha superado más de medio millón de visualizaciones y 60.000 'me gusta'.

De este último ha confesado la sensación que le da: "Me suena a abuelo, pero de que se va a morir ya, o sea, de que es inminente. Me pasa lo mismo con nombres de Faustino, Facundo, Horacio...".

"Tampoco estoy para hablar, que me he enterado de que mi nombre, Enrique, aquí en Argentina, es de abuelo, aunque es verdad que en España tampoco es el nombre más juvenil del mundo", ha añadido con gracia.

Uno que le ha gustado mucho es Santos: "Tiene un flow clerical que me mola, pero ya su derivado en italiano que es Santino no me hace tanta gracia". Como no, uno de los más habituales en Argentina es Franco: "Me parece rarísimo. Como sabréis, sufrimos una dictadura durante 40 años y el apellido".

Los tres nombres que son las "joyitas de la corona que en España no he escuchado en mi vida" son Leandro, Lautaro y Enzo. "Si llamas a tu hijo así, tiene +1.000 de aura".