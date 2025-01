Un española habla claro de la sanidad en EEUU y deja esta conclusión: "Vais a flipar"

La española residente en Estados Unidos Nury Calvo ha contado en su perfil de TikTok, donde le sigue casi millón y medio de personas, la realidad de la sanidad en el país norteamericano después de que el pasado mes de noviembre le diagnosticaron que padecía cáncer de mama.

"Esta es la realidad de la sanidad en EEUU, vais a flipar, desde que me diagnosticaron el cáncer de mama el 27 de noviembre he tenido tres diagnósticos distintos, incluso uno de ellos me decía que no era cáncer, que eran células anómalas", comienza diciendo.

"Igualmente para cada uno de los diagnósticos es fundamental en mi caso hacerme un escáner con y sin contacto para terminar de definir que no haya más células cancerígenas por el resto del área", prosigue.

Tanto ella como su pareja afirman que se lo han diagnosticado dos veces y que se tenía que hacer otro escáner y que también se lo han rechazado. "Me dicen que si quiero ir a hacerme el escáner pague 650 euros, pero pagamos un seguro médico", informa Calvo.

Además, acaba dejando una firma conclusión: "La sanidad en EEUU es una basura, el sistema es un negocio, te tratan como un cliente y no como un paciente y se están olvidando de la parte humana".