Un especialista destaca los timos inmobiliarios que está viendo: hay que prestar atención

El experto inmobiliario @sergioexcellencecircle ha contado en un vídeo tres trampas inmobiliarias para quedarse con el dinero de las personas. "Estoy hasta las narices de los estafadores inmobiliarios que nos dan mala fama a los que intentamos hacer bien nuestro trabajo", afirma.

La primera es que aparezca una cláusula en la que tengas que pagar aunque no la vendan: "Cuidado con no firmarla porque, ¿quién va a querer pagar a una inmobiliaria que no le venda la casa? Pues cuidado con lo que firmas".

El experto, para la segundo, destaca que hay que tener precaución con las cláusulas en arras: "Si la inmobiliaria cobra en arras, sobre todo, si hay una cláusula en las arras donde el comprado puede anularlas por no tener financiación, por ejemplo, que la inmobiliaria se comprometa a devolver esa cantidad porque encima vas a tener que pagarles los honorarios y devolver las arras".

Por último, fijarse en los sobreprecios ocultos en los honorarios: "Los honorarios que solo te los cobren a ti, está muy bien pactar el precio pero luego le ponen un sobreprecio al comprador ese dinero lo dejas de percibir".

"Si esto fuera tan normal, no obligarían al comprador a firmar el encargo de compra en la reserva. Que no te engañen. Hay mucho dinero en juego, y el que lo pierde eres tú", remata el especialista.