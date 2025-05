El conocido experto Aitor Sánchez se pronuncia claramente sobre lo que muchos están diciendo de las legumbres en bote

El conocido nutricionista y tecnólogo de alimentos Aitor Sánchez, conocido en redes sociales como @midietacojea, ha desmontado algunos mitos que rodean a las legumbres en bote.

Por ejemplo, señala, "mucha gente piensa que la legumbre en bote tiene menos cantidad de proteína": "Pero esto simplemente se debe a que la legumbre en bote ya viene cocida".

"Cuando la cueces, se hidrata y entonces todos los ingredientes se diluyen. Si lo comparas con una legumbre en seco obviamente tiene más de todos los nutrientes, pero es porque está desecada. Nos pasaría lo mismo si comparásemos una uva y una uva pasa", explica.

"Aunque tú veas en una legumbre en seco más cantidad de hidratos, proteína o fibra, es simplemente porque no tiene agua", insiste antes de señalar si el líquido se puede comer o hay que tirarlo.

"Como más te guste. El líquido lo que hace es conservar y que no se oxide la legumbre y mantenerla hidratada, pero no hay ningún inconveniente en que puedas tomarla. De hecho, hay mucha recetas donde se usa este líquido para montarlo, haciendo una especie de merengue 100% vegetal", apunta.

"Habrá otras recetas donde sí tiene sentido retirar el líquido porque no pega, como una ensalada de garbanzos donde tú quieres que se queden más sueltos. Pero para un potaje puedes añadirlo perfectamente", subraya.

Además, Sánchez asegura que no es cierto que las legumbres en bote tengan mucha cantidad de sal, aunque recomienda "buscar opciones que tengan menos de un gramo por cada 100 de producto". Además, recuerda que también hay legumbre cocida sin sal añadida.

También responde a aquellos que dicen que no sientan tan bien: "Normalmente suele pasar todo lo contrario. La legumbre en bote se ha remojado y se ha cocido en condiciones industriales para que siempre quede perfecta. En cambio, en casa, si no lo hacemos de manera correcta, es posible que nos haya quedado con una cocción insuficiente, con un remojado que a lo mejor no haya sido el que se necesita".